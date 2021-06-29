Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki elektrik üretim kapasitesi 460 megavata çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki elektrik üretim kapasitesi 460 megavata çıkacak

Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki elektrik üretim kapasitesi 460 megavata çıkacak
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki ikinci doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki ikinci doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu santralin Özbekistan'ın Sirdaryo kentinde 70 bin metrekarelik alana kurulacağı ve saatte 220 megavat enerji üreteceği belirtildi.

Santralin elektrik üretim kapasitesinin 2022'de 460 megavata ulaşacağı ifade edilen açıklamada, "Cengiz Holding'in iştiraki Cengiz Enerji, Özbekistan'da kuracağı ikinci doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, "Taşkent'te devam eden 240 megavat kapasiteli doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santralinden sonra Sirdaryo'da 220 megavat üretim kapasiteli ikinci tesis için anlaşmaya vardık. Her iki santralde saatte toplam 460 megavat elektrik üreteceğiz. Bu da yaklaşık 230 bin hanenin tükettiği elektriğe denk geliyor. Özbekistan, enerji alanında yeni yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlıyor ve Türkiye'yle karşılaştırıldığında henüz doygunluğa ulaşmış bir pazar değil. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de bu ülkede olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Santrallerin yap-işlet modeliyle çalışacaklarını aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Özbekistan, geniş doğal gaz kaynaklarına sahip bir ülke. Buna karşın eskiden kalma ve ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına karşın üretimi sürdüren elektrik santrallerinin verimleri çok düşük. Ülkede doğal gaz kaynaklarını daha verimli kullanmak, elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek ve enerji teminini daha istikrarlı hale getirebilmek için önemli çalışmalar yürütülüyor. Biz de bunun bir parçası olarak önümüzdeki yıl içinde ilk santralimizde elektrik üretmeye başlayacağız. Taşkent'te 50 bin metrekare alana kurulu tesisimiz Mart 2022'de devreye girecek. Sirdaryo'daki 70 bin metrekarelik alanda yer alacak yeni tesisin kurulumunu da yine gelecek yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Sultangazi'de sokaklarına doğal gaz verilmeyen vatandaşlardan İGDAŞ'a tepki
Sultangazi'de sokaklarına doğal gaz verilmeyen vatandaşlardan İGDAŞ'a tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Metin Oktay Yiğit Şardan Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki elektrik üretim kapasitesi 460 megavata çıkacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:52:31. #1.15#

title