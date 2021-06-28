Cemali Sertel, Çaykur Rizespor yolunda
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Cemali Sertel, Çaykur Rizespor yolunda

Cemali Sertel, Çaykur Rizespor yolunda
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'in sol beki Cemali Sertel'i kadrosuna katıyor.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'in sol beki Cemali Sertel'i kadrosuna katıyor.

Ümit Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıl kiralık olarak Karadeniz ekibinde görev alacak. Geçen sezon turuncu lacivertli takımla 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Cemali Sertel, gösterdiği performansla göz doldurdu. Ümit Milli Takım formasını 8 kez terleten genç sol bekin Başakşehir ile 2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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