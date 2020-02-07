'Çelikte Çin'in geri kalacağı pazarlardaki talebi Türkiye karşılayabilir'

07.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:49

Koronavirüsünün yarattığı etki ile Çin'in çelik sektörü nezdinde aktif olduğu pazarlarda payının düşmesinin muhtemel olduğunu kaydeden Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, bu durumun Türkiye için avantaj oluşturabileceğini söyledi.