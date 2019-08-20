Çelik'ten görevden almalara ilişkin değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Çelik, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelere ilişkin, "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir.

20.08.2019 16:09
Çelik'ten görevden almalara ilişkin değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Çelik, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelere ilişkin, "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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