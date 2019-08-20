Çelik'ten görevden almalara ilişkin değerlendirme

20.08.2019 16:09

AK Parti Sözcüsü Çelik, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelere ilişkin, "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir." dedi.