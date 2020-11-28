"Çelik bıçaklı" kahve değirmeniyle ihracata başladı
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"Çelik bıçaklı" kahve değirmeniyle ihracata başladı

28.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:33

İzmir'de bir girişimci alternatiflerinden farklı ürettiği çelik bıçaklı ve ayarlanabilir kahve değirmenini 4 ülkeye ihraç etmeyi başardı.

İzmir'de bir girişimci alternatiflerinden farklı ürettiği çelik bıçaklı ve ayarlanabilir kahve değirmenini 4 ülkeye ihraç etmeyi başardı.

Uzun yıllar beyaz eşya sektörüne sac ve metal kalıpları üreten bir firmada çalışan İlhan Sualp, bundan 3 yıl önce kendi işini kurmaya karar verdi.

Bu süreçte araştırmalar yapan girişimci, piyasada kahve değirmeninde bir eksiklik olduğu düşüncesinden hareketle bu alana yatırım yaptı. Yaklaşık 2 yıl önce çalışmalara başlayan Sualp, 130 metrekare dükkanıyla Ege Sanayi Sitesi'nde üretime geçti.

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Çelik bıçaklı ayarlanabilir değirmen

Piyasada bulunan kahve değirmenlerinden farklı bir ürün isteyen Sualp, ilk olarak alternatiflerinin seramik bıçağını çelik yaptı. Bundan istediği verimi alan Sualp, sonrasında ise diğerlerine göre daha hassas ayarlanabilir bir çelik bıçak tasarımı ekledi.

Ürün, yurt dışından da tam not aldı. İlk olarak Katar'a ihraç edilen Sualp'in kahve öğütücüleri daha sonra İngiltere, Almanya ve Belçika'daki kahve tiryakilerine kadar ulaştı.

"KOSGEB olmasa bu işe giremezdim"

SNB Makine firmasının kurucusu girişimci İlhan Sualp, AA muhabirine, işe başlarken finansman sorunu yaşadığı için KOSGEB'e başvurduğunu söyledi.

KOSGEB'in desteğiyle 3 makine aldığını belirten Sualp, "Benim için hayati önem taşıyordu. Bu 3 makine olmasa ben bu işi yapamazdım. Bütçe olarak beni aşan bir konuydu. Yapacağım işe güveniyordum. Olacağına inanıyordum. KOSGEB de bana inandı." dedi.

Sürekli artan bir ivmeyle üretim yaptıklarını dile getiren Sualp, satışların hepsini internet üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Paket üretim yaptıklarına değinen Sualp, şunları kaydetti:

"Aylık üretim kapasitemiz yaklaşık 600. Pandemi keşke olmasaydı. Bundan olumsuz etkilenen sektörler var ama biz biraz olumlu etkilendik. Çünkü insanlar evlerinde kahve yapmaya başladı. Yeni nesil kahve merakı olanlar kafelerde içemedikleri kahveyi evde içmeye başladı. Bizim yapmış olduğumuz değirmen 3. nesil kahve tiryakilerine hitap ediyor."

Hedef dünyada bilinen bir marka olmak

Türkiye'de halihazırda kahve değirmeni üreten firmaların olduğunu aktaran Sualp, "Biz Türkiye'de çelik bıçakla öğütme yapan tek firmayız. Diğer firmaların yapmış olduğu üretimler seramik bıçaklı ve ayarlama kısmı bizden farklı. Bizim yapmış olduğumuz değirmen daha stabil değerler veriyor." diye konuştu.

Geleceğe yönelik hedeflerine ilişkin ise Sualp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedeflerimiz büyük. Birçok ekipman var kahve sektöründe. Bu ekipmanları elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla üretmek istiyoruz. Mütevazılığımızı koruyup dünya çapında tanınan bir marka olma hedefimiz var. Gelecek yıl istihdamımızı artırmayı düşünüyoruz. Yurt dışından talep devam ediyor. Ayrıca distribütörlük de isteyenler var. Görüşmelerimiz sürüyor. Buna bağlı olarak hem personel sayımız hem de makine sayımız artabilir."

'Çelik bıçaklı' kahve değirmeniyle ihracata başladı
'Çelik bıçaklı' kahve değirmeniyle ihracata başladı
'Çelik bıçaklı' kahve değirmeniyle ihracata başladı
'Çelik bıçaklı' kahve değirmeniyle ihracata başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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