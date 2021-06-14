Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı
EURO 2020'de D Grubu'nda oynanan Çekya-İskoçya karşılaşmasında gülen taraf 2-0'la Çekler oldu. Bu maçta tarihi bir gole tanıklık etti futbolseverler. Çekya'nın yıldız forveti Patrick Schick, kalesinden ayrılan Marshall'a adeta hayatının dersini verdi. 52'nci dakikada orta saha civarında topla buluşan Schick, sert füzesiyle hedefi tam 12'den vurdu. Bu gol Avrupa basını ve sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Çekya'nın yetenekli golcüsü Schick, İskoçya maçında harikalar yarattı. EURO 2020 D Grubu'ndaki maçta Çek Cumhuriyeti, İskoçya'yı Schick'in iki golüyle rakibini 2-0'la geçti. Bu karşılaşmada galibiyetten çok Schick'in attığı gol konuşuldu. 52'nci dakikada öne çıkan kaleci Marshall faturayı ağır ödedi. Schick'in yaklaşık 50 metre civarından yolladığı füze kusursuz şekilde ağlara gitti. Stattaki taraftarlar ayakta alkışladı.
HER YERDE O KONUŞULUYOR
Bu golden sonra takım arkadaşları ve stattakiler olan bitene inanamadı. Avrupa basını ve sosyal medya da Schick'in füzesine geniş yer verdi. Bir dönem Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan yetenekli forvetin Türkiye'ye uğraması artık zor gözüküyor.