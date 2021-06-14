Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı

EURO 2020'de D Grubu'nda oynanan Çekya-İskoçya karşılaşmasında gülen taraf 2-0'la Çekler oldu. Bu maçta tarihi bir gole tanıklık etti futbolseverler. Çekya'nın yıldız forveti Patrick Schick, kalesinden ayrılan Marshall'a adeta hayatının dersini verdi. 52'nci dakikada orta saha civarında topla buluşan Schick, sert füzesiyle hedefi tam 12'den vurdu. Bu gol Avrupa basını ve sosyal medyayı ayağa kaldırdı.