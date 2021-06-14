Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

EURO 2020'de D Grubu'nda oynanan Çekya-İskoçya karşılaşmasında gülen taraf 2-0'la Çekler oldu. Bu maçta tarihi bir gole tanıklık etti futbolseverler. Çekya'nın yıldız forveti Patrick Schick, kalesinden ayrılan Marshall'a adeta hayatının dersini verdi. 52'nci dakikada orta saha civarında topla buluşan Schick, sert füzesiyle hedefi tam 12'den vurdu. Bu gol Avrupa basını ve sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Çekya'nın yetenekli golcüsü Schick, İskoçya maçında harikalar yarattı. EURO 2020 D Grubu'ndaki maçta Çek Cumhuriyeti, İskoçya'yı Schick'in iki golüyle rakibini 2-0'la geçti. Bu karşılaşmada galibiyetten çok Schick'in attığı gol konuşuldu. 52'nci dakikada öne çıkan kaleci Marshall faturayı ağır ödedi. Schick'in yaklaşık 50 metre civarından yolladığı füze kusursuz şekilde ağlara gitti. Stattaki taraftarlar ayakta alkışladı.

Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı

HER YERDE O KONUŞULUYOR

Bu golden sonra takım arkadaşları ve stattakiler olan bitene inanamadı. Avrupa basını ve sosyal medya da Schick'in füzesine geniş yer verdi. Bir dönem Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan yetenekli forvetin Türkiye'ye uğraması artık zor gözüküyor.

Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı
Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı
Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı
Arnautovic'ten büyük ayıp! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuya arkadaşı bile tahammül etmedi
Arnautovic'ten büyük ayıp! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuya arkadaşı bile tahammül etmedi
Şampiyon Beşiktaş ilk transferi yaptı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya varıldı
Şampiyon Beşiktaş ilk transferi yaptı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya varıldı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 19:23:55. #1.13#

title