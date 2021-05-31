Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE HIZ YAPAN MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMASI KAMERADA
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Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE HIZ YAPAN MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMASI KAMERADA

Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE HIZ YAPAN MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMASI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mustafa ESEN Çekmeköy'de sokak ortasında hızla ilerleyen 2 motokurye, çarpıştı.

Mustafa ESEN Çekmeköy'de sokak ortasında hızla ilerleyen 2 motokurye,  çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada başında kask bulunmayan kurye Alaaddin Gül, yaralandı.

Çekmeköy Taşdelen'de yaşanan motokuryelerin kazası iddiaya göre şöyle meydana geldi; Kurye Alaaddin Gül'ün kullandığı motosiklet, ters yöne girerek, karşı şeritten gelen Atanur Yurttapan'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Başında kask olmayan Gül'ün yaralandığı kazadan Yurttapan ise  yara almadan kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosikletlerin park halindeki vincin yanında çarpışmaları ile Atanur Yurttapan'ın kaskının fırlamasına rağmen ayakta kalmadığı görülüyor.

Kazanın ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı Gül'ün bir hafta sonunda sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası-Motokuryelerin çarpışma anın  -Yaralı kasksız sürücünün fotoğrafı

 


Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE HIZ YAPAN MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE HIZ YAPAN MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE HIZ YAPAN MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE HIZ YAPAN MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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