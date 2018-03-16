Çekirdekten Fincana Kahve Tutkusu

68 yıldır kahvede tazelik ve kalite denince akla ilk gelen markalardan olan Tchibo, yeni reklam filminde çekirdekten fincana kadar süren kahve tutkusunu anlatıyor.

Kaliteli ve lezzetli kahveleriyle kendi müdavimlerini yaratan Tchibo, kahve tutkusunu yeni reklam filminde "Bizim En Büyük Tutkumuz, Sizin Kahve Aşkınız" mottosuyla aktarıyor. Reklam filmi, Tchibo kahvesinin dünyanın en verimli topraklarında başlayan yolculuğunda, benzersiz lezzetine ustalık ve tutkunun bir araya geldiği ellerde kavuştuğunu anlatıyor. Reklam filmini ünlü oyuncu Selçuk Yöntem seslendiriyor.

Kahve tutkunlarını Brezilya'dan Afrika'ya, Guatemala'dan Kolombiya'ya, dünyanın dört bir yanından gelen en kaliteli Arabica çekirdeklerden üretilmiş kahvelerle buluşturan Tchibo, kahvelerinin yüzde 36,3'ünü sürdürülebilir çiftçiliğin mahsulü olarak tüketicilerine sunuyor. Kahvenin geleceğine yatırım yaparak sürdürülebilirliğin en büyük destekçilerinden biri olan Tchibo, 2012 yılında bu yana Tchibo Joint Forces programıyla küçük çiftlik sahiplerini eğiterek geleneksel tarımdan ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan sürdürülebilir tarıma geçişte onlara destek oluyor.

Kampanya Künyesi

Reklamveren: Tchibo Türkiye

Reklam Veren Yetkilisi: Ceyda Kaptan, İpek Gönen

Kreatif Ajans: Hirschen Group, Almanya

Prodüksiyon Ajansı: BLM Hamburg, Almanya

Müzik Prodüksiyon Ajansı: Supreme Music, Almanya

Uyarlama Reklam Ajansı: Youthworks, İstanbul

Prodüksiyon Firması: 1000 Volt, İstanbul

Seslendirme: Selçuk Yöntem