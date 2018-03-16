Çekirdekten Fincana Kahve Tutkusu
68 yıldır kahvede tazelik ve kalite denince akla ilk gelen markalardan olan Tchibo, yeni reklam filminde çekirdekten fincana kadar süren kahve tutkusunu anlatıyor.
68 yıldır kahvede tazelik ve kalite denince akla ilk gelen markalardan olan Tchibo, yeni reklam filminde çekirdekten fincana kadar süren kahve tutkusunu anlatıyor.
Kaliteli ve lezzetli kahveleriyle kendi müdavimlerini yaratan Tchibo, kahve tutkusunu yeni reklam filminde "Bizim En Büyük Tutkumuz, Sizin Kahve Aşkınız" mottosuyla aktarıyor. Reklam filmi, Tchibo kahvesinin dünyanın en verimli topraklarında başlayan yolculuğunda, benzersiz lezzetine ustalık ve tutkunun bir araya geldiği ellerde kavuştuğunu anlatıyor. Reklam filmini ünlü oyuncu Selçuk Yöntem seslendiriyor.
Kahve tutkunlarını Brezilya'dan Afrika'ya, Guatemala'dan Kolombiya'ya, dünyanın dört bir yanından gelen en kaliteli Arabica çekirdeklerden üretilmiş kahvelerle buluşturan Tchibo, kahvelerinin yüzde 36,3'ünü sürdürülebilir çiftçiliğin mahsulü olarak tüketicilerine sunuyor. Kahvenin geleceğine yatırım yaparak sürdürülebilirliğin en büyük destekçilerinden biri olan Tchibo, 2012 yılında bu yana Tchibo Joint Forces programıyla küçük çiftlik sahiplerini eğiterek geleneksel tarımdan ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan sürdürülebilir tarıma geçişte onlara destek oluyor.
Kampanya Künyesi
Reklamveren: Tchibo Türkiye
Reklam Veren Yetkilisi: Ceyda Kaptan, İpek Gönen
Kreatif Ajans: Hirschen Group, Almanya
Prodüksiyon Ajansı: BLM Hamburg, Almanya
Müzik Prodüksiyon Ajansı: Supreme Music, Almanya
Uyarlama Reklam Ajansı: Youthworks, İstanbul
Prodüksiyon Firması: 1000 Volt, İstanbul
Seslendirme: Selçuk Yöntem