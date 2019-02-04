Cefasını çiftçi çekiyor, sefasını aracılar sürüyor

Tarladan çıkan ürünler iki katı fiyatı ile vatandaşa ulaşıyor

Fırtına ve hastalıklarla mücadele eden çiftçiler ürünlerin pazarda yüksek fiyata satılmasına tepki gösterdi

KOCAELİ - Çiftçilerin yüksek maliyetler altında fırtına ve hastalıklarla mücadele ederek ürettiği marul, soğan, tere, roka gibi birçok sebze vatandaşa tarladan çıktığı fiyatın iki kat üstünden vatandaşa satılıyor. Fiyatların düşmesi için maliyetlerin azalması gerektiğini söyleyen çiftçiler, düşük karla sattıkları ürünlerin 2-3 kat daha yüksek fiyatla pazarda satılmasına üzüldüklerini söylediler.

Kocaeli'de seralarda ve tarlalarda çiftçiler, artan gübre fiyatları, hastalıklar ve fırtınalarla sel baskınları ile mücadele ederek ürettikleri ürünleri düşük bir maliyetle satarken aynı ürünler, Pazar ve marketlerde 2-3 katı yüksek bir fiyatla satılıyor. Antalya'da yaşanan fırtına sonrasında seraların zarar görmesi sonrasında sebze üretiminin sağlandığı Marmara Bölgesi'nde ise birçok çiftçi fırtına ve hastalıkla mücadele ediyor. Artan gübre fiyatları ile de maliyetleri yükselen çiftçiler, ürettikleri ürünleri hallere ve aracılara düşük bir kar ile satıyor. Tarladan 2 TL'ye çıkan yeşil soğanın demeti pazar ve marketlerde 4 -6 lira arasında, tarladan roka 1 TL'ye çıkan roka yaklaşık 3 TL, 1 TL'ye üretilen maydanoz 2-2,5 TL, tanesi 2 TL'ye üretilen kıvırcık 4-5 TL, tanesi 1 TL'ye üretilen lahana ise pazarda 2,5-TL arasında satılıyor.

Çiftçiler, aracıların denetlenmesini istedi

Durumdan şikayet eden çiftçiler ise, yüksek maliyetlerle ürettikleri ürünlerin 2 katı fiyatına pazarda satılmasına üzüldüklerini söylediler. Fiyatların çok yüksek olmasının aracıların yüksek kar beklentilerinden kaynaklandığını ifade eden çifçiler, denetimle fiyatların kontrol altında tutulması gerektiğini ifade ettiler. Kış, fırtına ve hastalık sebebi ile üretimin düştüğünü söyleyen üreticiler, gübre ve yakıt fiyatlarının ise çiftçileri etkilediğini kaydettiler.

"1 TL'lik ürüne 1 TL kar koyarak satması tüketicilere olumsuz olarak yansıyor"

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meyve ve sebze üretimi yapan ve aynı zamanda ziraat mühendisi Sedat Acar, fiyatların yüksek olmasında maliyetlerin etkisinin olduğu kadar aracıların yüksek kar isteklerinin de etkisinin olduğunu kaydederek, "Bu sene doğal afetlerden çok fiyatların yükselmesinin nedeni tohum ve gübrelerin fiyatlarının yüksek olması bir sebep oldu. Ama fiyatların yüksek olmasında birçok afaki sebep var. Maliyetler yükselirken aracıların da biraz daha kar etme duygusu ile 1 TL'lik ürüne 1 TL kar koyarak satması tüketicilere olumsuz olarak yansıyor. Ama şu gerçek ki bu yıl olağan üstü şeyler yaşandı. Antalya bölgesinde doğal afetler oldu. Türkiye'deki gıda ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan seralardır. Bunun büyük kısmı Antalya'da olması ve Marmara ile Ege Bölgesi'nde üretimin az olması olumsuz etkiledi. Ekonomik devalüasyonun olması sebebiyle de tüketici kardeşlerimiz sebze ve meyve fiyatlarını yüksek bir fiyata almasına neden oldu" dedi.

"Aracıların biraz insaflı olması lazım"

Fiyatların düşmesini beklediklerini kaydeden Acar, "Bu geçici bir durumdur. Çiftçi ürettiğini maliyetinden daha düşük bir fiyata satmaya kalksa bu işi yapamayacaktır. Çiftçilik şu anda zor şartlarda yapılıyor. Gençler bu işi yapmıyor. Devletin vermiş olduğu desteklerden birçok çiftçi faydalanıyor. Ama bizim devletimizden isteğimiz çiftçi maliyetlerinde vergiyi düşürmesi. Devletimiz bunu desteklerse genç nüfus da bunu ister. Benim 1 TL'ye verdiğim soğan bir anda 4 lira oluyor. Aracıların biraz insaflı olması lazım. Bu işin aracısız olduğunu biliyoruz. Çünkü çiftçi bunu satamaz. ya üretecek ya da satacak. Ama 1 liraya satılan ürünü 5 liraya pazarda görüyorsak üzülüyoruz. Bunun fiyatı nasıl bu kadar çıkar diye televizyonda biz de hayretle izliyoruz" diye konuştu

"25 kuruşa hala veriyorsak, arkadaşım ürünü 1 TL'ye alıyorsa ben aracı arkadaşlar için ağır konuşurum"

Çiftçilerin hastalıklarla mücadele ederken aracıların yüksek kar beklemesine tepki gösteren Şefik Karademir isimli çiftçi ise, "Doğma büyüme bu işle uğraşıyorum. Sebzecilikte başarılı oldum ama bu sene bir acayip. Tarlamda deniz gibi maydanoz vardı. Bir anda hepsi çöktü. Nasıl olduğunu biz de çözemedik. Gördüğünüz gibi mahsul yok. Mahsul olsa bu kadar fiyatların yüksek olmasını beklemeyiz. Biz her türlü mücadelesini veriyoruz ama nasıl oluyor anlamıyoruz. Biz bu ürünü 25 kuruşa hala veriyorsak, arkadaşım ürünü 1 TL'ye alıyorsa ben aracı arkadaşlar için ağır konuşurum. Halden pazarcı bunu bir TL'ye alırsa bu fırsat işine dönüşür. Aslında tezgahçı da bu işten fazla kazanmıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA