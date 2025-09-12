Haberler

Cedi Osman Yunanistan Türkiye maçında oynayacak mı, Cedi Osman sakat mı?

Cedi Osman Yunanistan Türkiye maçında oynayacak mı, Cedi Osman sakat mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroBasket yarı finalinde Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya gelmeden önce, A Milli Basketbol Takımı'nda Cedi Osman'ın durumu belirsizliğini koruyor. Basketbolseverler, yıldız oyuncunun sakat olup olmadığını ve bu kritik maçta forma giyip giyemeyeceğini merak ediyor.

Yunan basınından Gazzetta'nın aktardığı habere göre Cedi Osman, perşembe günü yapılan takım antrenmanında yer almadı. Bu gelişme, Osman'ın Yunanistan karşısında sahaya çıkıp çıkamayacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

CEDİ OSMAN'IN MAÇA YETİŞME DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'ın yıldız ismi Cedi Osman'ın, Yunanistan karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği hâlâ netlik kazanmadı. Oyuncunun cuma günü yapılan antrenmanın yalnızca bir bölümünde yer aldığı, kalan kısmına katılmadığı bildirildi.

SAKATLIĞININ SEYRİ MERAK KONUSU

Ayak bileğinde şişlik ve ağrı bulunan 30 yaşındaki basketbolcunun tedavisine kesintisiz şekilde devam edildiği öğrenildi. Cedi Osman'ın, kritik mücadelede iğneyle sahaya çıkma ihtimalinin değerlendirildiği ifade edildi.

Cedi Osman Yunanistan Türkiye maçında oynayacak mı, Cedi Osman sakat mı?

ERGİN ATAMAN'DAN CEDİ AÇIKLAMASI

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Polonya'ya karşı oynanan çeyrek final mücadelesinde sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını söyledi. Ataman, Yunanistan karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, "Cedi'nin tedavisi sürüyor. Bugün de antrenmana katılamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da oynarsa ne kadar katkı vereceği maç saatinde belli olacak. Biz de kararımızı buna göre vereceğiz." dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası 20 Ekim'e ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar!
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı

Can Holding soruşturması! El konulan üniversiteye kayyum atandı
İstanbul'da toplu taşımaya dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi

İstanbul'da ulaşıma dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi
Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler

Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.