Cedi Osman Yunanistan Türkiye maçında oynayacak mı, Cedi Osman sakat mı?

Yunan basınından Gazzetta'nın aktardığı habere göre Cedi Osman, perşembe günü yapılan takım antrenmanında yer almadı. Bu gelişme, Osman'ın Yunanistan karşısında sahaya çıkıp çıkamayacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

CEDİ OSMAN'IN MAÇA YETİŞME DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'ın yıldız ismi Cedi Osman'ın, Yunanistan karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği hâlâ netlik kazanmadı. Oyuncunun cuma günü yapılan antrenmanın yalnızca bir bölümünde yer aldığı, kalan kısmına katılmadığı bildirildi.

SAKATLIĞININ SEYRİ MERAK KONUSU

Ayak bileğinde şişlik ve ağrı bulunan 30 yaşındaki basketbolcunun tedavisine kesintisiz şekilde devam edildiği öğrenildi. Cedi Osman'ın, kritik mücadelede iğneyle sahaya çıkma ihtimalinin değerlendirildiği ifade edildi.

ERGİN ATAMAN'DAN CEDİ AÇIKLAMASI

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Polonya'ya karşı oynanan çeyrek final mücadelesinde sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını söyledi. Ataman, Yunanistan karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, "Cedi'nin tedavisi sürüyor. Bugün de antrenmana katılamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da oynarsa ne kadar katkı vereceği maç saatinde belli olacak. Biz de kararımızı buna göre vereceğiz." dedi.