Cedi Osman Yunanistan maçında oynayacak mı? Cedi Osman sakatlandı mı, son durumu nasıl?

Cedi Osman sakatlandı mı, neden yok? A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde yarın Yunanistan karşısında parkeye çıkacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde 12 Eylül Perşembe günü Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Ergin Ataman'ın öğrencileri, turnuvada oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak yarı finale yükseldi. Türkiye, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup etmiş, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde ise Polonya'yı saf dışı bırakmıştı.

Milliler, yarı finalde Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmiş olacak. Ay-yıldızlı ekip, en son 2001'de İstanbul'da düzenlenen EuroBasket'te final oynamış ve Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı. Bu kez hedef, 24 yıl aradan sonra yeniden final sahnesinde yer almak olacak.

Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Karşılaşmayı uydu üzerinden TRT 1 frekanslarıyla izlemek mümkün olacak. Ayrıca TRT 1'in internet yayını üzerinden de müsabaka takip edilebilecek.

TRT 1'in yanı sıra karşılaşma Türkiye'de milyonlarca basketbolseveri ekran başına toplayacak. A Milli Takım'ın tarihi mücadelesi, hem televizyondan hem de internetten şifresiz erişimle basketbolseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin Yunanistan ile oynayacağı yarı final mücadelesinde en çok merak edilen konulardan biri kaptan Cedi Osman'ın durumu. Çeyrek finalde Polonya karşısında sakatlanan 30 yaşındaki oyuncunun, yarı finalde forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Bacağında kemik ödemi tespit edilen Osman'ın tedavisine sağlık ekibi yoğun şekilde devam ediyor. İlk antrenmana katılmayan oyuncunun sahada olup olmayacağı maç günü belli olacak.

Polonya ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında sakatlanan Cedi Osman'ın sağ bacağında kemik ödemi oluştuğu belirlendi. Milli takımın kaptanı olan deneyimli basketbolcu, sakatlığı nedeniyle ilk yarı final antrenmanına çıkamadı.

