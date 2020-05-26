Cedi Osman kimdir? Cedi Osman kaç yaşında, nereli? Cedi Osman mevkiisi ne? Cedi ne demek?
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Cedi Osman kimdir? Cedi Osman kaç yaşında, nereli? Cedi Osman mevkiisi ne? Cedi ne demek?

Miili basketbolcu Cedi Osman performansı ile beğeni toplarken sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Vatandaşların merak konusu haline gelen NBA yıldızı Cedi Osman kimdir, Cedi Osman kaç yaşında, nereli? İşte Cedi Osman hakkında merak edilenler!

Cedi Osman kimdir? Cedi Osman kaç yaşında, nereli? Cedi Osman mevkiisi ne? Cedi ne demek?
26.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:10

Mili basketbolcu, NBA yıldızı Cedi Osman basketbol sahlarındaki başarısı ile olduğu kadar sosyal medyada da dikkat çekiyor. Peki, Cedi Osman kimdir? Cedi Osman kaç yaşında, nereli? Cedi Osman mevkiisi ne? Cedi ne demek?

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Nisan 1995

Kaç yaşında: 25 yıl yaşında

Doğum yeri: Ohri, Kuzey Makedonya

Boy: 2,01 m

NBA seçmeleri: 2015/ Tur: 2/ Sıra: 31

Şu andaki takımları: Cleveland Cavaliers (#16/ Kısa forvet, Uzun forvet), Türkiye Millî Basketbol Takımı (#6)

Cedi Osman, (d. 8 Nisan 1995, Ohri, Makedonya), NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.03 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir. 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sırada seçildi. Ardından draftın gerçekleştirildiği 25 Haziran günü, aynı gece yapılan takasla hakları Cleveland Cavaliers'a geçti.

CEDİ OSMAN BİYOGRAFİSİ

Babası Türk, annesi Boşnak olan Cedi,1995 yılında Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındı. Hareketli ve hiperaktif bir çocuk olan Cedi'yi ailesi okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi için onu 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt ettirdi. Saraybosna'da bir gün kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi. Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi. Ayrıca 2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Cedi, 2011 yılındaki Jordan Brand Classic Uluslararası Maçı'nda oynaması için çağrıldı ve Mario Hezonja ve Andrew Wiggins'inde forma giydiği Dünya takımında 27 dakika süre alıp karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 6 top çalma ile tamamladı.

Cedi Osman kimdir? Cedi Osman kaç yaşında, nereli? Cedi Osman mevkiisi ne? Cedi ne demek?
Cedi Osman

CEDİ NE DEMEK?

Cedi kelimesi TDK'ya göre:

Cedi (isim, özel, eskimiş, gök bilimi, (cedi:), Arapça cedi) : Oğlak

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