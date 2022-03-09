Cedi Osman'ın takımı Cleveland, Indiana deplasmanında galip - Haberler

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Cedi Osman'ın takımı Cleveland, Indiana deplasmanında galip

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cedi Osman'ın takımı Cleveland, Indiana deplasmanında galip

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 127-124'lük skorla yendi ve 38. galibiyetini kazandı.

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 127-124'lük skorla yendi ve 38. galibiyetini kazandı.

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Gainbridge Fieldhouse'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 127-124'lük skorla mağlup etti ve üst üste 2., toplamda 38. galibiyetini elde etti. Mücadelede 12 dakika süre alan Cedi, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Cleveland'da Darius Garland 41 sayı, 13 asist ve Evan Mobley 22 sayı, 13 ribaund ile oynayarak takımını galibiyete taşıdı. Bu sezon 45. yenilgisini alan Indiana'da ise Tyrese Haliburton 25 sayı, 9 asist, Duane Washington, Goga Bitadze ve Jalen Smith de 15'er sayı ile mücadeleyi tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 121 - Brooklyn Nets: 132

Indiana Pacers: 124 - Cleveland Cavaliers: 127

Orlando Magic: 99 - Phoenix Suns: 102

Memphis Grizzlies: 132 - New Orleans Pelicans: 111

Oklahoma City Thunder: 115 - Milwaukee Bucks: 142

Golden State Warriors: 112 - Los Angeles Clippers: 97

(Oğuzhan Ort/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Cleveland, Indiana, Spor, Güncel, Haberler

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