Çebi, F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan ile ilgili konuştu: Oyuncumuzla büyük ölçüde anlaştık
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Çebi, F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan ile ilgili konuştu: Oyuncumuzla büyük ölçüde anlaştık

03.12.2020 20:08 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:13
Çebi, F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan ile ilgili konuştu: Oyuncumuzla büyük ölçüde anlaştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan Toköz ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladıklarını söyledi. Milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı gündeme gelmişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'ün takımdaki geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor canlı yayınına katılan Çebi milli futbolcunun geleceği ile ilgili, "Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Çebi, F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan ile ilgili konuştu: Oyuncumuzla büyük ölçüde anlaştık
Dorukhan Toköz

"ADEM LJAJIC BANA SÖZ VERDİ"

Adem Ljajic'in durumuna da değinen Ahmet Nur Çebi, "Futbolcularımız Beşiktaş'ı çok seviyor. Hiçbiri gitmek istemiyor. Ljajic bana 'Mucizeler yaratacağım, söz veriyorum düzeleceğim' dedi. Ljajic ile 3 defa konuştum. İlkinde koronavirüsün onu etkilediğini söyledi. İkincisinde kadroda şans bulamadığından yakındı. Üçüncüde de söz verdi. Amacımız Ljajic'i kazanmak" dedi.

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