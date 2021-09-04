Cebelitarık kalecisi kariyerinde ilk kez Enes'in penaltısını kurtardı! Taraftarlar, Şenol Güneş'e fena patladı

A Milli Takım'da Enes Ünal, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'la oynanan maçta takımın forveti olarak sahaya çıktı. Henüz karşılaşmanın 1. dakikasında penaltı kaçıran Ünal, Cebelitarık kalecisine de bir ilki yaşattı. Ev sahibi takımın kalecisi Dayle Coleing, kariyerinde Milli takım formasıyla resmi maçlarda ilk kez penaltı kurtardı. Enes Ünal'ın sahadaki etkisiz görüntüsünden sonra futbolseverler, forvet tercihi sebeiyle teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.