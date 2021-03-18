ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçına hazırlanıyor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçına hazırlanıyor

18.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:01
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçına hazırlanıyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, 24 Mart'taki maç öncesi tesisinde antrenman yaptı.

Başantrenör Olcay Orak yönetimindeki antrenmanda sporcular, taktik ve şut çalıştı.

Çalışmada, hafif sakatlıkları bulunan Fatmanur Karakaş ve İlayda Güner yer almadı.

Mersin ekibinin teknik heyeti ve sporcuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı açarak, fotoğraf çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, "Çanakkale, Türk'ün dünyaya karşı yazdığı bir destandır. Yokluk ve yoksulluk içerisinde mücadele ederek, vatanımız için canlarını verip şehit olan kahramanların torunlarıyız. Bağımsız Türkiye'nin temellerini atan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.

Adana Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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