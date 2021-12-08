ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Nesibe Aydın maçının hazırlıklarına başladı

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda yapacağı Nesibe Aydın maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, başantrenör Olcay Orak yönetiminde tesislerde taktik ağırlıklı çalıştı.

Ayak bileğindeki ağrı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Tiffany Hayes salonda düz koşu yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, Nesibe Aydın maçının oldukça önemli olduğunu belirterek, "Hedeflerimiz doğrultusunda çıktığımız tüm maçları kazanmak istiyor ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtmamız halinde Mersin'e galibiyetle döneceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Oyuncularda Shavonte Zellous da deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini kaydetti.

Nesibe Aydın ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 11 Aralık Cumartesi saat 16.30'da TOBB ETÜ Spor Salonu'nda karşılaşacak.