ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - İzmit Belediyesi: 63-67
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Uğur Özen (xx), Orkun Yurtdaş (xx), Yiğit Gönültaş (xx)ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x), Gökşen Fıtık (x), Brittney Chrisanti Sykez (xx) 13, Alexandria Bentley (xxx) 17, Feride Şevval Akalan (x) 6, Jantel Lavender (x) 8, İlayda Güner (x), Lara Sanders (x)...
01.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:56
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Uğur Özen (xx), Orkun Yurtdaş (xx), Yiğit Gönültaş (xx)ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x), Gökşen Fıtık (x), Brittney Chrisanti Sykez (xx) 13, Alexandria Bentley (xxx) 17, Feride Şevval Akalan (x) 6, Jantel Lavender (x) 8, İlayda Güner (x), Lara Sanders (x) 12, Gabriela Marginean (x) 7İZMİT BELEDİYESİ: Özge Kavurmacıoğlu (x), Courtney Monae Williams (xxx) 27, Gizem Yavuz (x) 9, Sasa Cado (xx) 12, Gamze Takmaz (xx) 11, Kristine C Anigwe (x) 81'İNCİ PERİYOT: 22-36İLK YARI: 33-333'ÜNCÜ PERİYOT: 44-50
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, İzmit Belediyesi'ne 67-63 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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