ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Flammes Carolo maçları Mersin'de oynanacak

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kovid-19 vakaları nedeniyle 3 kez ertelenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu Flammes Carolo maçlarının Mersin'de yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre FIBA, daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle 3 kez ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Flammes Carolo maçlarının tarihlerini belirledi.

Alınan son karara göre, Mersin ekibi FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçını 16 Şubat'ta Edip Buran Spor Salonu'nda oynayacak. Bu maça Flammes Carolo'nun iç saha avantajını yaşaması için seyirci alınmayacak.

Rövanş maçı da 17 Şubat'ta yine aynı salonda oynanacak, bu karşılaşmayı Mersinli sporseverler izleyebilecek.

Mersin ekibinin lig mesaisi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Çankaya Üniversitesi'yle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mersin ekibi, kulübün tesislerinde başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde kuvvet ve taktik idmanı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, ligde kalan maçların hepsini kazanmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Maç oynamadan döndüğümüz Fransa seyahati bizi olumsuz etkiledi. Hafta boyu bir kez antrenman yapabildik. BOTAŞ deplasmanına giderken de bazı oyuncularımızın hasta olması ve yol yorgunluğu, motive olmamızı etkiledi ve maçı kaybettik çünkü enerjimizi sahaya koyamadık. Şu an fikstürümüz netleşti, 6 günde 3 maç oynayacağız. Milli aradan sonra da Avrupa Kupası maçlarını evimizde oynayacağız. Fikstürün netleşmesi oyuncuların konsantrasyonu açısından çok önemli çünkü herkes kendini buna göre hazırlıyor. Bütün hedeflerimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu yapacak gücümüz var. İhtiyacımız olan tek şey, iyi planlama yapmak ve odaklanmak. Maalesef son 15 gündür, 'Maç belli oldu, ertelendi' durumu yaşadık ama artık düzene girdi."

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Çankaya Üniversitesi, 29 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Edip Buran Spor Salonu'nda karşılaşacak.