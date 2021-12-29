Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere Sivas da eklendi

SİVAS (AA) - Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına Sivas'ın Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek imalat sanayisi yatırımları da dahil edildi.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Aralık 2022'ye kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.

Program kapsamındaki iller arasına Sivas'taki Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek imalat sanayisi yatırımları da eklendi.

Karar hükümlerini yürütme sorumluluğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nda olacak.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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