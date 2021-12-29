Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere Sivas da eklendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere Sivas da eklendi

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere Sivas da eklendi
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına Sivas'ın Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek imalat sanayisi yatırımları da dahil edildi.

SİVAS (AA) - Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına Sivas'ın Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek imalat sanayisi yatırımları da dahil edildi.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Aralık 2022'ye kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.

Program kapsamındaki iller arasına Sivas'taki Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek imalat sanayisi yatırımları da eklendi.

Karar hükümlerini yürütme sorumluluğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nda olacak.

Ticaret Bakanı Muş: 'Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız...

Ticaret Bakanı Muş: "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız...

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title