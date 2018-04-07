Çaykur'un Afrika Atağı Devam Ediyor

Katıldığı uluslararası fuarlar ve pazarlama stratejileri ile dünyadaki kuru çay ve soğuk çay pazarındaki payını her geçen gün artıran ÇAYKUR, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğü Afrika ülkelerindeki ihracat atağına devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Afrika'nın en büyük 3. ülkesi olan Sudan Cumhuriyeti'nde yeni oluşturduğu bayilik ile ilgili çalışmaları yakından takip eden Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Sudan bayisi ile İstanbul'da bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Dünyada şuanda 130 ülkede ÇAYKUR çayı ve didi'nin olduğunu ve her geçen gün ÇAYKUR tiryakilerinin arttığını vurgulayan Genel Müdür Sütlüoğlu "Dünya genelinde yavaş yavaş tiryaki sayımız arttırıyor. Bu tabii çok hızlı olacak bir şey değil. Ama Türkiye dışında da bizim çayımızı içen, çayımızı arayan, çayımızın tiryakisi olan insan sayısı artıyor. ÇAYKUR üreten, ürettiğini satan bir marka artık. 130 ülkede çayımız ve Didi'miz var. Ülke sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Özellikle Afrika ülkelerinde ürünlerimize karşı yoğun bir ilgi ve alaka var. Bizde bu ilgi ve alakaya duyarsız kalmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Afrika'nın en büyük 3. ülkesi olan Sudan Cumhuriyeti bayimiz ile bir araya gelerek yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yol haritamızı belirledik. İnşallah iki taraf içinde hayırlı olacak" dedi. - RİZE