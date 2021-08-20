Çaykur Rizespor, Tyler Boyd'u kiraladı
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Çaykur Rizespor, Tyler Boyd'u kiraladı

Çaykur Rizespor, Tyler Boyd'u kiraladı
Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın Yeni Zelanda asıllı Amerikalı sol kanat oyuncusu Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın Yeni Zelanda asıllı Amerikalı sol kanat oyuncusu Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Yeni Zelanda asıllı Amerikalı sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, Çaykur Rizespor'a imza attı. Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Boyd kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Profesyonel futbol kariyerine Yeni Zellanda takımlarından Melville United'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, ardından yine Yeni Zellanda takımlarından olan Waikato FC ve Wellington P'de oynadı. 2015 yılında Portekiz ekibi Guimares'e transfer olan Boyd, 2019'da MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Aynı yıl Beşiktaş'a transfer olan Boyd, kariyerinde çıktığı 247 maçta 52 gole imza attı. 

Geçtiğimiz sezonun 2'nci devresinde Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Boyd, çıktığı 21 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

Çaykur Rizespor, Tyler Boyd'u kiraladı
Çaykur Rizespor, Tyler Boyd'u kiraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan

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