Çaykur Rizespor, Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
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Çaykur Rizespor, Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

04.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:49

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takımın başında 7 maça çıkan Marius Sumudica ile sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada Rumen teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

"TAKIMLA ARAMIZDA UYUŞMAZLIK VAR"

Kayserispor maçından sonra takımla bir uyuşmazlık yaşadığını ve kulübün yararına bir karar alınması gerektiğini vurgulayan Sumudica, şunları kaydetmişti:

"Rizespor için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı. Kulüp başkanıyla bir toplantı yapmayı planlıyorum. Gelecek hafta takımımız bay geçecek. Takım hakkında hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir. Takımı ligde tutabilir belki. Bu takımla aramızda bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum son dakikaya kadar çok iyi mücadele ettiler. Kimseyi suçlamıyorum. Bu benim hatam. Devre arasında bu takımı almam bir hataydı. Rizespor taraftarlarından özür diliyorum. Bize güveniyorlardı. Ama bugün yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum. Uyuşmazlık var takımla aramızda. Yedek kulübesinde hayatımı kaybetmek istemiyorum."

Çaykur Rizespor'un başında 7 maça çıkan Sumudica, 3 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

Çaykur Rizespor, Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
Haber Yorumları (3)
HÜSEYİN ÖLÇEK: romen çingenesi tepeden bakmaya çalışan gerzek sümüklüdika havan pııısssst diye söndü defol ülkemizden ülkemizdeki yöneticilerimiz yabancıya ne meraklısınız yahu kendinize küfür ettirmeyiniz yerli hoca adaylarımız dolu dolu onlarla çalışın
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