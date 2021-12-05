Çaykur Rizespor maçından notlar

Pereira'dan 3'lü savunma

Gustavo 11'e geri döndü

- Çaykur Rizespor'da değişiklik yok

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz üstelendi.

Öte yandan Rizespor'da sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, kadroda yer almadı.