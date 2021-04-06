Çaykur Rizespor maçından notlar
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Çaykur Rizespor maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan ALTAY - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor maçından notlar

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.

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Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, Cumartesi günü oynanan Kayserispor karşılaşmasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Göz-Göz'de sağ bekte Gassama'nın yerine Murat'a formayı veren Karaman, defansın ortasında ise cezalı Alpaslan'ın yerine Titi'yi görevlendirdi. Deneyimli teknik adam, orta sahada Esiti'nin yerine kart cezası sona eren Nwobodo'yu sahaya sürdü. Hücum hattında da iki değişikliğe giden Karaman, Diabate ve Jahovic'in yerine Zulj ve Tripic'i oynattı. Sarı-kırmızılılarda PFDK tarafından 1 resmi müsabakadan men cezası aldığı bildirilen Alpaslan, maç kadrosundan çıkartılırken yerine Yalçın Kayan kadroya dahil edildi. Sağ ayak bileğinde zorlanma ve ödem tespit edilen Mihojevic ise kadroda yer almadı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan ALTAY

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