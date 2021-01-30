Çaykur Rizespor maçından notlar

Erol Bulut kadroda değişiklik yapmadı

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Bright Osayi-Samuel yedek soyunduSumudica ilk kez takımın başında4 futbolcu formasına kavuştuDamjan Dokovic 11'deAlexander Toft Soderlund yedekler arasındaMustafa AKIN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Mustafa Savranlar üstlendi.EROL BULUT KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPMADIİlk devrenin son maçında oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11'de değişiklik yapmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise "Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Fabricio, Michalak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Samudio" 11'ini sahaya sürdü.SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİKFenerbahçe, Çaykur Rizespor mücadelesine 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, sakatlıkları sebebiyle Rizespor maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra takıma yeni katılan ve henüz hazır olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.BRIGHT OSAYI-SAMUEL YEDEK SOYUNDUBright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor maçında yedekler arasında yer aldı.Sarı-lacivertli takıma yeni katılan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un tercihi ile mücadeleye yedek soyundu. 23 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde şans bekledi.SUMUDICA İLK KEZ TAKIMIN BAŞINDAÇaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'ın ayrılmasının ardından göreve gelen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk maçına çıktı. Fenerbahçe mücadelesi ile Rizespor'un başında Kadıköy'de yer alan Rumen çalıştırıcı, çeşitli sebeplerle dolduramadığı maç kadrosuna 2 kaleci dahil etti. Sumudica, kaleyi Gökhan Akkan'a emanet ederken Tarık Çetin ile Zafer Görgen'i yedeklere dahil etti.Yeşil-mavili ekipte Mithat Pala, Montassar Talbi, Milan Skoda ile sarı kart cezası bulunan Abdullah Durak, sakatlıkları bulunan Loic Remy, Tunay Torun, İsmail Köybaşı, Aminu Umar, Selim Ay, Alberk Koç ve Kemal Rüzgar kadroda yer almadı.4 FUTBOLCU FORMASINA KAVUŞTUÖte yandan Rizespor'da koronavirüse yakalanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Gökhan, Boldrin, Moroziuk ve Fabrico yeniden formalarına kavuştu.DAMJAN DOKOVİC 11'DEÇaykur Rizsespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Damjan Dokovic'e ilk 11'de görev verdi. Takımda çok sayıda eksik bulunmasından dolayı yeni transferden Hırvat orta daha Dokovic, mücadelede 11'de yer aldı.ALEXANDER TOFT SODERLUND YEDEKLER ARASINDA

Çaykur Rizespor, 1,5 yıllık anlaşma imzaladığı Alexander Toft Soderlund'u da maç kadrona dahil etti. İsveç 1'inci Lig ekiplerinden BK Hacken'den takıma dahil edilen Alexander Toft Soderlund, Fenerbahçe maçında teknik direktör Sumudica'dan yedek kulübesinde şans bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN