Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Guingamp forması giyen Güney Afrikalı orta saha Lebogang Phiri ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Guingamp forması giyen Güney Afrikalı orta saha Lebogang Phiri ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına hız verdi. Sebastian Holmen, Alper Potuk, Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna katan ve Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiralayan Rize ekibi, son olarak bonservisi elinde olan Lebogang Phiri ile anlaştı. İstanbul'da bulunan oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmenin altına imza atacak.Güney Afrikalı oyuncu, geçtiğimiz yıl Guingamp formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! "Önce Beşiktaş vardı" detayı beğeni topladı
TFF: 'Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız.'
TFF: "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlyas Tetik Kadir Doğulu Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 20:51:34. #1.14#

title