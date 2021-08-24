Çaykur Rizespor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi

TFF Başkanı'nın sahibi olduğu Limak şirketinin Çaykur Rizespor'a sponsor olduğu haberinden sonra ortalık çalkalanmıştı. Yaşananların ardından Rizespor'un sponsor şirketleri arasından Limak şirketinin ismi silindi. Servet Yardımcı'nın şirketi Dati ve ona bağlı iştirakleri de çıkartıldı.

Ajansspor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, sponsor sayfasından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in şirketi Limak Enerji ile Servet Yardımcı'nın şirketi Dati ve ona bağlı iştirakleri çıkarttı.

TEPKİ YAĞDI

TFF Başkanı'a bağlı şirket olan Limak'ın Rize'ye sponsor olması futbolseverlerin tepkisini çekmişti. Spor yorumcuları Ali Ece, Serdar Ali Çelikler ve Uğur Karakullukçu bu konuda TFF Başkanı'nı sert eleştirmişti. Yaşananların ardından Rizespor kulübü, Limak şirketi ve Servet Yardımcı'nın şirketi Dati ve ona bağlı iştirakleri sildi.

İlk hali