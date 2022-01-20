Çaykur Rizespor, Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor, Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş için Çaykur Didi Stadında Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımı ile imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Kubilay Kanatsızkuş'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Çaykur Rizespor, Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Selim Selimoğlu, Rizespor, Spor, Haber

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