Çaykur Rizespor, kiraladığı Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar kiraladığı Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Kulübünün İstanbul'daki ofisinde gerçekleştirilen ve başkan Tahir Kıran'ın da hazır bulunduğu törende Fernandes sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Tahir Kıran, büyük fedakarlıklarla Gedson Fernandes'i Çaykur Rizespor'a bağladıklarını belirterek, "Umarım önce Rizespor'a sonra Türk futboluna katkısı olur." dedi.

Transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kıran, "Gündeme gelmesiyle bitmesi kısa sürede oldu. Menajerinden teklif geldi ben de 'evet' dedim. Kendisiyle görüştüm; gelmek isteyip istemediğini sordum, gelmek istediğini söyledi. Bu transferde tabii Benfica ve Beşiktaş tarafı da var. Onlarla da görüştük, onlar da uygun olduğu yönünde karar verdiler. Gedson önümüzdeki 15 maç için formamızı terletecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonuna kadar kiralanmasına rağmen sonrasında Çaykur Rizespor'da devam edip etmeyeceği yönünde soruyu yanıtlayan Kıran, "Her şey olabilir. Rize'de mutlu olursa niye kalmasın. Şu an itibarıyla bonservisinin yüzde yüzü Beşiktaş'ta. Şu an Beşiktaş söz sahibi. Bir dahaki satış olursa Benfica'nın alacağı olacak." diye yanıtladı.

Maç eksiği olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Kıran, "Önümüzdeki 15 maç için tabii ki suyunu çıkaracağız. Kendisi kısa sürede takımdaki yerini alacaktır. Yaşı itibarıyla maç eksiğini hızlı kapatacaktır." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Gedson Fernandes ise elinden gelen katkıyı vermeye çalışacağını vurgulayarak, "En iyisini yapacağım. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Elimden geleni yapacağım. Kendimi en iyi şekilde ileriye götüreceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.