Çaykur Rizespor İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, transferin son gününün hareketli takımlarından biri. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, canlı yayında yeni milli sol bek İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Karadeniz ekibi son olarak Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı ile geçen sezon Alanyaspor forması giyen Onur Bulut ile anlaşmaya vardı.

Radyospor'a konuşan Hasan Kartal, "İsmail Köybaşı ve Alanyaspor'dan Onur Bulut ile anlaştık. Bir de yabancı oyuncu transferimiz olacak" dedi.

SADECE 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Başkan Kartal, ligin ikinci yarısında stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşuluyla maçların seyircili olması gerektiğini de söyledi.

Geçtiğimiz sezon Granada formasıyla sadece 7 maçta süre bulan 31 yaşında milli sol bek, 1 gol atma başarısı gösterdi.