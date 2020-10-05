Çaykur Rizespor İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çaykur Rizespor İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı

05.10.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:37

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, transferin son gününün hareketli takımlarından biri. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, canlı yayında yeni milli sol bek İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Karadeniz ekibi son olarak Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı ile geçen sezon Alanyaspor forması giyen Onur Bulut ile anlaşmaya vardı.

Radyospor'a konuşan Hasan Kartal, "İsmail Köybaşı ve Alanyaspor'dan Onur Bulut ile anlaştık. Bir de yabancı oyuncu transferimiz olacak" dedi.

SADECE 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Başkan Kartal, ligin ikinci yarısında stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşuluyla maçların seyircili olması gerektiğini de söyledi.

Geçtiğimiz sezon Granada formasıyla sadece 7 maçta süre bulan 31 yaşında milli sol bek, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Çaykur Rizespor İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Ezgi Mola Esra Erol Seren Serengil
Spor Babel Tisserand Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 14:37:47. #1.15#
title