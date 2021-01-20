Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yı 3-0 yendi
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Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yı 3-0 yendi

20.01.2021 18:30 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:51
Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yı 3-0 yendi

Çaykur Rizespor, evinde ligin flaş ekibi Gaziantep FK'yı farklı geçti. Yoğun kar altında oynanan mücadelede Karadeniz ekibi, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Skoda attığı 2 golle yıldızlaştı.

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip farklı kazandı.

Stjepan Tomas ile yolları ayırdıktan sonra Marius Sumudica ile büyük oranda anlaşan ve Gaziantep FK maçına Ersin Aka ile çıkan Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 55. (P) dakikalarda Milan Skoda, 88. dakikada Samudio (P) kaydetti.

Çaykur Rizespor'un 35 yaşındaki golcüsü Milan Skoda, son 9 lig maçında 7 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Skoda bu sezon toplam 16 lig maçına çıkarken, 8 gol atıp, 2 asist yaptı.

Marius Sumudica'nın ardından ilk maçını kazanan Gaziantep FK, Rize deplasmanında mağlup oldu. Gaziantep FK'nın anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Sa Pinto maçı tribünden izledi.

Ligde tam 5 hafta sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 24'e yükseltti. Gazaintep FK 34 puanda kaldı. Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor, Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber Yorumları (1)
CANMEN: AL SANA HOCA FAKTÖRÜ. . . !!!
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