Çaykur Rizespor, Erik Sabo'yu kadrosuna kattı
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Çaykur Rizespor, Erik Sabo'yu kadrosuna kattı

18.01.2021 20:54 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:59
Çaykur Rizespor, Erik Sabo'yu kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor Kulübü, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Erik Sabo, yarın Rize'ye gelecektir" denildi.Erik Sabo'nun yarın Rize'ye gelerek Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılacak imza töreniyle resmi imzayı atması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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