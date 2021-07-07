Çaykur Rizespor'da Dimitrios ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Dimitrios Chatziisaias'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Dimitrios Chatziisaias'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Çaykur Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dimitrios Chatziisaias ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dimitrios Chatziisaias'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan