Çaykur Rizespor'dan sözleşmesi sonra eren Tunay Torun'a veda

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Tunay Torun için veda mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Tunay Torun için veda mesajı yayımladı.

Kulüpten "Güle güle Tunay Torun" başlığıyla yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Tunay Torun'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gurbetçi oyuncu, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 17 maçta 2, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı