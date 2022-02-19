Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti. Yönetim kurulu, Hamzaoğlu'nun istifası kabul etti.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun ilk 6 haftasında sadece 1 puan alan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un istifası üzerine 24 Eylül 2021'de takımın başına getirilen Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.