Çaykur Rizespor'da sportif direktör Fahri Tatan oldu

Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Tahir Kıran'ın başkanlığa seçildiği Çaykur Rizespor'da, Fahri Tatan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Tahir Kıran'ın başkanlığa seçildiği Çaykur Rizespor'da, Fahri Tatan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

Çaykur Rizespor Kulübü resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Tahir Kıran başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği; Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine eski futbolcu ve antrenörümüz Fahri Tatan getirilmiştir. Fahri Tatan'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş