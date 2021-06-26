Çaykur Rizespor'da sportif direktör Fahri Tatan oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor'da sportif direktör Fahri Tatan oldu

Çaykur Rizespor'da sportif direktör Fahri Tatan oldu
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Spor

Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Tahir Kıran'ın başkanlığa seçildiği Çaykur Rizespor'da, Fahri Tatan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Tahir Kıran'ın başkanlığa seçildiği Çaykur Rizespor'da, Fahri Tatan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

Çaykur Rizespor Kulübü resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Tahir Kıran başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği; Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine eski futbolcu ve antrenörümüz Fahri Tatan getirilmiştir. Fahri Tatan'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor'da sportif direktör Fahri Tatan oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 15:36:13. #1.15#

title