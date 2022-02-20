Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

RİZE/ DHA

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.