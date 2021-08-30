Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Galatasaray'ın, Tahkim Kurulu üyeleriyle ile ilgili yaptığı bir şikayet yok. Yalan yere bir bardak suda fırtına...
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Galatasaray'ın, Tahkim Kurulu üyeleriyle ile ilgili yaptığı bir şikayet yok. Yalan yere bir bardak suda fırtına kopartıyorlar.
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Galatasaray'ın, Tahkim Kurulu üyeleriyle ile ilgili yaptığı bir şikayet yok. Yalan yere bir bardak suda fırtına kopartıyorlar. Bizim paramızı ödememek için yapıyorlar." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı