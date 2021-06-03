Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, görevini bıraktı. Kartal, geçtiğimiz günlerde yorulduğunu belirtip başkanlık görevinden ayrılacağını ifade etmişti. Kartal, bugün ise istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan Hasan Kartal'ın, küme düşen Gençlerbirliği'ne başkan olacağı kulislerde konuşulan iddialar arasında.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal istifa etti. 2020-21 sezonu 48 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görevi bırakacağını duyurmuş ve "Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna" ifadelerini kullanmıştı.

Kararını netleştiren Hasan Kartal gelecek sezondan itibaren takımda yer almayacağını bildirerek istifasını açıkladı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Çaykur Rizespor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi. Yeşil Mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 26 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağının ifade edildiği açıklamada, toplantıda, mali raporların ve 2021 yılı tahmini bütçesinin ele alınacağı, yönetim kurulu, mali raporlar, tahmini bütçe ve denetleme kurulunun ibra edileceği, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu seçimi gerçekleştirileceği kaydedildi.