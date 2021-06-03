Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, görevini bıraktı. Kartal, geçtiğimiz günlerde yorulduğunu belirtip başkanlık görevinden ayrılacağını ifade etmişti. Kartal, bugün ise istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan Hasan Kartal'ın, küme düşen Gençlerbirliği'ne başkan olacağı kulislerde konuşulan iddialar arasında.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal istifa etti. 2020-21 sezonu 48 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görevi bırakacağını duyurmuş ve "Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna" ifadelerini kullanmıştı.

Kararını netleştiren Hasan Kartal gelecek sezondan itibaren takımda yer almayacağını bildirerek istifasını açıkladı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Çaykur Rizespor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi. Yeşil Mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 26 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağının ifade edildiği açıklamada, toplantıda, mali raporların ve 2021 yılı tahmini bütçesinin ele alınacağı, yönetim kurulu, mali raporlar, tahmini bütçe ve denetleme kurulunun ibra edileceği, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu seçimi gerçekleştirileceği kaydedildi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fatma Şahin Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat İlker Kaleli Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Ergin Ataman Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:14:12. #1.16#

title