Çaykur, Paketleme Fabrikasını Yıl Sonunda Açmayı Planlıyor

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yıl sonuna doğru devreye almayı planladıkları İyidere Çay Fabrikası ile ülkeye, bölgeye, ÇAYKUR'a yakışır bir eser kazandırmış olacaklarını belirtti.

Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İyidere ilçesindeki çay paketleme fabrikasının büyük oranda tamamlandığını, makine yapımlarının son aşamaya geldiğini ifade etti.

Çalışmaların hızlı şekilde sürdüğüne dikkati çeken Sütlüoğlu, fabrikanın turizm amaçlı da planlandığını ve bahçeden bardağa çayın aşamalarının anlatılacağı merkez olma özelliğiyle yöreye değer katacağını vurguladı.

Sütlüoğlu, paketleme fabrikasında silo ve temizleme makinelerinin montajında sona gelindiğini, akıllı ambarda ise yapım ve montajların tamamlanarak test çalışmalarına başlandığı kaydetti.

Projenin tamamlandığında dünyada ilk ve tek olacağını, Türk çay sektörüne de değer katacağını belirten Sütlüoğlu, şöyle devam etti:

"Fabrikamız bir yandan bölge mimarisi ve yöresel destinasyonu ile bölge turizmine yeni bir boyut katarken bir yandan da içerisine kurulacak makine parkı ile en modern ve gelişmiş çay paketleme fabrikası olacak. Bu makinelerin bir kısmının yurt içi bir kısmının da yurt dışından alım işlemleri tamamlandı ve gelen makinelerimiz fabrikamıza monte ediliyor. Harman, silo ve temizleme makinelerimizin montajında sona yaklaştık. Diğer makine parkında kısım montajına devam ediliyor. Alanında tek olan akıllı ambarımız ise tamamlandı. Test çalışmalarına başladık. Bu devasa yatırımda her şeyin kusursuz olması için tüm ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz."

Bir yandan da çevre düzenlemelerinin devam ettiğini aktaran Sütlüoğlu, yıl sonuna doğru devreye almayı planladıkları çay paketleme fabrikasıyla ülkeye, bölgeye, ÇAYKUR'a yakışır bir eser kazandırmış olacaklarını vurguladı.

Paketleme fabrikasının özellikleri

Çevreci özelliklerde tasarlanan fabrikada güneş enerjisinden yararlanmak için çatı kaplama malzemesi olarak fotovoltaik güneş panelleri tercih ediliyor. Borularla taşınacak deniz suyu ile binanın iklimlendirmesi yapılacak. Binanın çatısından toplanan yağmur suyu sulama ve temizlik işlerinde kullanılarak su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fabrikada, gün ışığından mümkün olduğunca fazla faydalanılması için imalat kısımlarının cephe duvarları cam olacak. Fabrika binasında tüm zemin kaplamaları, duvar elemanları ve tavanlar gıda üretiminde hijyen koşulları sağlayacak ve en az bakım gerektirecek şekilde tasarlanıyor.



Yarı mamul çay el değmeden, tam otomasyon şeklinde mamul hale getirilerek robotik sistemle depolanacak. Özelliklerine göre elektronik sistemle sınıflandırılarak çaylar ayrı ayrı depolanacak.

Kuru çayın fabrikadan araçlara yüklenmesinde de robotik sistem kullanılarak zaman kaybının önüne geçilmesine çalışılacak.

Toplam kapalı alanı 40 bin 859 metrekarede olan paketleme fabrikası, bodrumla 5 kat olarak inşa ediliyor.