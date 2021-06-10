Çayırova Fatih Caddesi'nde asfalt serildi
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Çayırova Fatih Caddesi'nde asfalt serildi

Çayırova Fatih Caddesi'nde asfalt serildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Çayırova ilçesi Fatih Caddesi'ndeki yol çalışması kapsamında, asfalt serimi gerçekleştirildi.

Şehir birçok noktasında önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki çok kullanılan caddeleri, genişleterek şehir trafiğini rahatlatıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan ve D-100 yan yoldan ilçe çarşısına ulaşımda kullanılan Fatih Caddesi'nin giriş kısmındaki 780 metrelik kısımda asfalt serimi gerçekleştirildi.

ÇALIŞMA YAPILAN KISMA ASFALT SERİLDİ

Çayırova ilçesinde D-100 yan yol ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin kesişimindeki dönel kavşaktan başlayan Fatih Caddesi, ilçe merkezi çarşısı boyunca devam ediyor. Gün boyunca vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bu caddenin dönel kavşaktan yukarı doğru yönündeki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne kadarki kısmında yol genişletme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda yolun çalışma yapılan kısmına binder asfalt serimi yapıldı. Caddede binder seriminden sonra kaldırım gibi diğer üstyapı çalışmalarına geçilecek.

CADDE 4 ŞERİTLİ OLACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan üstyapı çalışması kapsamında iki şeritli olan cadde, dört şeritli olacak ve 2 çarpı 2 duble yol olarak vatandaşlara hizmet verecek. Bu önemli çalışma sonucunda, araçlar her iki yönde gidip gelebilecek.

Kaynak: Bültenler

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