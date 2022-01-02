Çaydeğirmeni'nde minikler futbola hevesli - Haberler Spor
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Çaydeğirmeni'nde minikler futbola hevesli

Çaydeğirmeni'nde minikler futbola hevesli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde kurulan alt yapı takımı büyük ilgi gördü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde kurulan alt yapı takımı büyük ilgi gördü.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak isteyen Çaydeğirmeni Belediyespor alt yapı öğrencilerini eğitime aldı. Zaman zaman kendi seyircisi önünde oynadıkları maçlara altyapı takımı ile birlikte çıkan Çaydeğirmeni Belediyespor gençlere örnek olmayı hedefliyor. Altyapı takımı sorumlu hocası Selçuk Sarı "Gençler futbola çok hevesli. Bizlerde bu heveslerini kırmayıp en güzel yere getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Çaydeğirmeni'nde minikler futbola hevesli

Çaydeğirmeni'nde minikler futbola hevesli

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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