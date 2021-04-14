Çay üreticisi bu yıl yaş çay taban fiyatının 5 TL olmasını istiyor
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Çay üreticisi bu yıl yaş çay taban fiyatının 5 TL olmasını istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çay üreticisi bu yıl yaş çay taban fiyatının 5 TL olmasını istiyor

Yaklaşan yaş çay sezonu öncesinde çay üreticileri, bu yıl yaş çay alım taban fiyatının 5 TL olarak belirlenmesini istiyor.

Yaklaşan yaş çay sezonu öncesinde çay üreticileri, bu yıl yaş çay alım taban fiyatının 5 TL olarak belirlenmesini istiyor.

2021 yılı yaş çay sezonunun açılmasına yaklaşık 1 ay kala Rizeliler, bakım ve budamalar için çaylıklara girerek bakımlarını tamamlamaya başladı. Gözler Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği yaş çay taban fiyatına çevrilirken, Rizeli çay üreticileri geçtiğimiz yıl 3 lira 27 kuruş olan yaş çay taban fiyatının bu yıl 5 TL olması gerektiğini ifade ediyor. Rize Ziraat Odası ise yaş çay taban fiyatı için 4.40 liranın yeterli olacağını savunuyor.

Bu yıl çay fiyatının 5 TL olarak belirlenmesi gerektiğini dile getiren Oğuz Kaytaz isimli çay üreticisi, "Gübre fiyatları 2 bin 650 lirayı buldu, hiçbir şey yetişmiyor. Çayın fiyatı ne gübresine yetişiyor, ne nakliyesine. O nedenle çay fiyatı en az 5 lira olmalı" ifadelerini kullandı.

Çay taban fiyatının 5 TL'nin altına düşmemesi gerektiğini söyleyen Oryal Karafazlıoğlu ise "Pandemi nedeniyle vatandaşlarımız zaten zor durumda. Gübre fiyatları çok yüksek. O nedenle en az 5 TL olması gerekiyor. Zaten sıkıntılı dönemden geçiyoruz, 5 TL anca kurtarır" derken, Davut Köse de, "Günümüzün şartlarına göre en az 4 lira olması lazım. Burada önemli olan ÇAYKUR'un vatandaşın elindeki bütün çayı alması lazım" şeklinde konuştu. - RİZE

Çay üreticisi bu yıl yaş çay taban fiyatının 5 TL olmasını istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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