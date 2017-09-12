Çaturoğlu ile Çakır'dan Kdz. Ereğli Yelken Kulübü'ne Destek

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu partisinin Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte Ereğli Yelken İhtisas Kulübü'nü ziyaret etti.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve partisinin Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır'ı Kdz. Ereğli Yelken İhtisas Kulübü'nü ziyaretinde Kulüp Başkanı Tümay Bakkaloğlu, Kulübün uzun yıllar başkanlığını yapan Metin Akman, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular karşıladı.



Çaturoğlu ziyaret sırasında kulüp yöneticilerinden faaliyetleri hakkında bilgi alırken sporcularla da sohbet etti. Çaturoğlu, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü'nün gençleri spora yönlendirmesi ve sosyal faaliyetler yapmasında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine her türlü konuda destek olacaklarını söyledi.



AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise Kdz. Ereğli Yalken İhtisas Kulübü'nün Türkiye'de marka değeri olduğunu belirterek "Ereğli Yelken Kulübü'nün başarısının devamı için geçmişte olduğu gibi her konuda destek olmaya hazırız. Şehrimize değer katan yerlerin yaşaması ve gelişmesini önemsiyoruz"



Bir süre denizde spor aktivitelerini de inceleyen Çaturoğlu ve Çakır, Ereğli Yelken Kulübü yöneticileri ile toplantı yaparak yelken sporu ve amatör denizciliğin gelişimi için fikir alışverişinde bulundu. Çaturoğlu, toplantı sonrasında yöneticilere ve sporculara faaliyetlerinde destek olacaklarını8 dile getirerek başarılar diledi. - ZONGULDAK