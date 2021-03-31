Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi
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Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çatıda intihar girişimini polis engellediADIYAMAN'da, intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan Turay C. (30), polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

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Çatıda intihar girişimini polis engelledi

ADIYAMAN'da, intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan Turay C. (30), polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Hoca Ömer Mahallesi'nde öğleden sonra 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkışan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ve sağlık ekipleri de önlem aldı. Çatıya çıkan polis ekipleri, bir saat süren çabanın ardından Turay C.'yi ikna etti. Ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Turay C., ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi
Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi
Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi
Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi
Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi
Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi
Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi
Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi
Son dakika haber! ADIYAMAN Çatıda intihar girişimini polis engelledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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