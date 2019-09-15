Çatalcaspor: 1-3
STAT: Ordu 19 EylülHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)YENİ ORDUSPOR: Cantuğ Temel (xx), Emre Bayrak (xx), Gökhan Açıkgöz (xx), Kemal Cingirt (xx)/(Dk.56 Kemal Cingirt), Ömer İnan (xx), Mert Efe Çölbeyi (xx)/(Dk.
STAT: Ordu 19 Eylül
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)
YENİ ORDUSPOR: Cantuğ Temel (xx), Emre Bayrak (xx), Gökhan Açıkgöz (xx), Kemal Cingirt (xx)/(Dk.56 Kemal Cingirt), Ömer İnan (xx), Mert Efe Çölbeyi (xx)/(Dk.62 Burak Özsoy), Göksu Mutlu (xx), Yasin Öztop (xx), Cevatcan ekinci (xx), Tevfik Doğukan Pala (xxx)/(Dk.81 Erce Güngör), Altan Kılıç (xx).
ÇATALCASPOR: Kadir Kahvecioğlu (xx), Bora Yelken (xx), İsmail Sevindi (xx), Önder Akdağ (xx), Ufuk Özcan (xx), Burhanettin Çakırefe (xx), Ömer Faruk Zengin (xxx), Uğur Erk (xx)/Ahmet Batuhan Akyüz), Fırat Sezer (xx)/(Dk.46 Hakan Yüce), Temel Taşkın (xx), Gökhan Günel (xx).
GOLLER: Dk. 78 Tevfik Doğukan Pala (Yeni Orduspor), Dk. 47 Ömer Faruk Sezgin, Dk. 80-Dk. 90+5 Ömer Faruk Acı (2) (Çatalcaspor).
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 3'üncü haftasında Yeni Orduspor, sahasında konuk ettiği Çatalcaspor'a 3-1 mağlup oldu.