Casillas futbolu bıraktı - Casillas futbolu bıraktı İspanya ve Real Madrid'in efsane eldivenlerinden Casillas, 39 yaşında yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

- Casillas futbolu bıraktı

İSTANBUL - İspanya ve Real Madrid'in efsane eldivenlerinden Casillas, 39 yaşında yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

İspanya futbolunda iz bırakan deneyimli kaleci Iker Casillas, eldivenlerini astığını açıkladı. Altyaspısında yetiştiği Real Madrid'te 16 yıl boyunca forma giyen ve İspanya ekibinde 19 kupa kaldıran Casillas, 2015 yılından bu yana Portekiz temsilcisi Porto'nun formasını giyiyordu. Porto'da 4 kupa kaldıran geçtiğimiz yılın mayıs ayında kalp krizi geçiren 39 yaşındaki futbolcu, bu rahatsızlığından 14 ay sonra sahalara dönmüştü. 16 yıl İspanya Milli Takımının da kalesini koruyan Casillas, milli takımıyla bir dünya iki de Avrupa Futbol Şampiyonluğu zaferine ulaştı.

Madrid'ten duygusal veda

Casillas'ın 725 maç boyunca formasını giydiği Real Madrid, efsaneleri arasına giren oyuncularına duygusal bir veda yayımladı. Madrid ekibi resmi internet sitesinde yayımladığı mesajında, "Real Madrid ve İspanyol futbol tarihinin en iyi kalecisi 9 yaşındayken evimize geldi. Bugün, 118 yıllık tarihimizdeki en önemli futbolculardan biri, sevdiğimiz ve hayran olduğumuz bir oyuncu; içeride ve dışarıda örnek davranışlarla büyük bir profesyonel olarak veda ediyor. Casillas, Real Madrid'in kalbine aittir ve sonsuza kadar öyle olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA