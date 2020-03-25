Casemiro ve Makélélé'nin Real Madrid Formasıyla İlk Golleri
Casemiro 2012-13 sezonunda katıldığı Real Madrid'de ilk golünü 2 sezon sonra 2015-16 sezonunda UD Las Palmas'a karşı atıyor, Madrid'in Fransız yıldızı Claude Makélélé ise 2000-01 sezonunda giymeye başladığı Madrid formasıyla ilk golünü aynı sezon oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'a karşı buluyor.
25.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:01
Casemiro 2012-13 sezonunda katıldığı Real Madrid'de ilk golünü 2 sezon sonra 2015-16 sezonunda UD Las Palmas'a karşı atıyor, Madrid'in Fransız yıldızı Claude Makélélé ise 2000-01 sezonunda giymeye başladığı Madrid formasıyla ilk golünü aynı sezon oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'a karşı buluyor.
Kaynak: Dugout