CAS, 12 Rus Sporcuyu Doping Kullanmak Konusunda Suçlu Buldu

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), daha önce olimpiyatlarda ve bazı organizasyonlarda doping yaptığı anlaşılan 12 Rus sporcunun resmen doping yaptığına hükmetti.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, 2012 yılında düzenlenen olimpiyat oyunları başta olmak üzere birçok organizasyonda boy gösteren ve madalyalar alan Rus sporcular üzerinde yapılan doping testlerinin pozitif olduğunu açıklayarak bu sporcuları 4 yıl ve 2 yıl olmak üzere ayrı ayrı cezalandırmıştı. Rus sporcular ise doping yapmadıklarını savunarak CAS'a başvurmuştu. Lozan'da bulunan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, 12 Rus sporcunun doping cezası kararlarının itirazlarına dair duruşma gerçekleştirdi. Mahkeme tarafından yapılan incelemeler sonucunda mahkeme heyeti 12 Rus sporcunun da doping yaptığına kanaat getirerek Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nı bu davada haklı buldu.

MADALYALAR İADE EDİLECEK

CAS tarafından yapılan duruşma sonucunda Rus sporcular İvan Ukhov (yüksek atlama), Lyukman Adams (trible jump), Vera Ganeyeva (disk fırlatma), Ekaterina Galitskaya (koşu), Yulia Kondakova (koşu), Anna Bulgakova (çekiç atma), Svetlana Shkolina (yüksek atlama), Tatyana Firova (koşu), Ivan Yushkov (çekiç atma), Tatyana Beloborodova (çekiç atma), Maria Bespalova (çekiç atma), Gulfiya Agafonova (çekiç atma) doping yaptığı gerekçesiyle resmen cezalandırılmış oldu.

Rusya böylelikle 2012 Londra Olimpiyatları'nda yüksek atlamada İvan Ukhov'un kazandığı altın ve bronz madalyaları iade edecek. Diğer sporcuların aldığı dereceler de silinecek.

Kaynak: İHA